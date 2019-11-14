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В МИД рассказали о возможном компромиссе по границе с Россией

В МИД рассказали о возможном компромиссе по границе с Россией - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)
14.11.2019, 11:25

Пристайко призвал не смешивать "контроль над границей" и "украинский контроль над границей"

Контроль над границей с Россией до проведения выборов на временно оккупированных территориях может быть совместным с ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью BBC.

Пристайко напомнил, что в минских соглашениях передача контроля над границей Украине - это последний пункт, идущий после проведения выборов. Министр отметил, что, хотя пятый президент Петр Порошенко настаивал, что это просто список действий без очередности, "но если там записано шаг за шагом, что делается почасово, то иначе, как хронологию, это никто не читает".

Комментируя слова президента Владимира Зеленского о том, что проведение выборов без контроля на границе неприемлемо, Пристайко отметил, что "не нужно путать украинский контроль над границей и контроль над границей". По его мнению, в ходе переговоров можно достичь соглашения о совместном контроле со стороны Украины и ОБСЕ. Это не то, чего хочет Украина, подчеркнул глава МИД, но это первый шаг к тому, чтобы граница контролировалась кем-то, кроме россиян.

  • Сегодня гибридную войну на Донбассе в ООН назвали самым "старым" конфликтом в мире из-за количества пенсионеров, нуждающихся в помощи.
  • Также сегодня Пристайко предположил, что Россия пытается взять паузу перед встречей в нормандском формате, чтобы лучше подготовиться к будущим шагам.

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