Украина может выйти из минских соглашений - Пристайко

В случае, если встреча в нормандском формате не даст результатов, Украина может поставить вопрос о выходе из минского процесса, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью BBC.
Пристайко подчеркнул, что минский процесс был запланирован на первый год, и был продолжен из-за того, что к нему были привязаны санкции против России. В то же время, Украину не устраивает бесконечное затягивание процесса.
Глава МИД отметил, что возможная отмена санкций, привязанных к минским договоренностям, в случае выхода Украины - "это и есть цена Минска". Пристайко обратил внимание на то, что эти санкции в любом случае могут быть отменены каждые полгода.
Альтернативой минскому процессу может стать обращение Украины за миссией по поддержанию мира, заявил министр.
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