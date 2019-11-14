Украина может выйти из минских соглашений - Пристайко

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В случае, если встреча в нормандском формате не даст результатов, Украина может поставить вопрос о выходе из минского процесса, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью BBC.

Пристайко подчеркнул, что минский процесс был запланирован на первый год, и был продолжен из-за того, что к нему были привязаны санкции против России. В то же время, Украину не устраивает бесконечное затягивание процесса.

Глава МИД отметил, что возможная отмена санкций, привязанных к минским договоренностям, в случае выхода Украины - "это и есть цена Минска". Пристайко обратил внимание на то, что эти санкции в любом случае могут быть отменены каждые полгода.

Альтернативой минскому процессу может стать обращение Украины за миссией по поддержанию мира, заявил министр.

29 октября о том, что надо выходить из минских соглашений, заявил лидер партии Голос Святослав Вакарчук.

Вчера о "позитивной динамике" подготовки к нормандским переговорам заявили в Кремле.

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