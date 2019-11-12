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Пристайко знает, зачем Зеленский добивается встречи с Путиным

Пристайко знает, зачем Зеленский добивается встречи с Путиным - Фото
Вадим Пристайко (скриншот из эфира ICTV)
12.11.2019, 09:29

Глава МИД считает, что "не испробовать все до последнего - преступно"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко говорит, что команда президента Владимира Зеленского надеется так провести переговоры с лидером страны-оккупанта России Владимиром Путиным, "чтобы мы не только выжили, но и могли развиваться далее". Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Наша страна тормозится. Наше с вами развитие как цивилизации, как общества, тормозится войной... Экономика и экспортный потенциал. Мы - вторая самая бедная страна Европы. Откройте кошельки и поймите, в какой ситуации мы находимся. Мы не можем этого больше допускать", - перечислил министр.

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При этом он не дал вразумительный ответ на вопрос, чем будут оправданы уступки Украины агрессору при новой власти, если выяснится, что они не дадут ожидаемого на Банковой эффекта.

Кроме того, глава МИД напомнил, что с начала "хлебного перемирия" 21 июля погибли 33 украинских бойца, и почти вдвое больше получили ранения.

Глава МИД провел аналогии и сказал, что нормандская встреча в 2015-м "фактически приостановила активную фазу войны" и "смерть десятков людей была остановлена одной этой встречей". (Уже после соглашения в феврале-2015 силы РФ, не снижая интенсивности атак, вынудили войска АТО уйти с Дебальцевского плацдарма. За месяц до и во время операции погибли 268 военных).

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