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Вакарчук: Разведение сил на Донбассе не приведет к миру

Вакарчук: Разведение сил на Донбассе не приведет к миру - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.10.2019, 19:18

Лидер Голоса считает, что власти Украины должны отходить от заключенных в 2014 г минских соглашений

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что, по его мнению, разведение сил и средств на Донбассе "не приведет ни к победе, ни к миру". Об этом сообщает пресс-служба Голоса.

"Отвод войск как таковой не дает ничего, кроме выполнения минских договоренностей, которые давно устарели и не имеют никакого значения. Односторонние шаги по их выполнению не приведут ни к победе, ни к миру", - заявил Вакарчук.

Он считает, что власти Украины должны отходить от заключенных в 2014 г минских соглашений, "которые Украиной, Россией, Францией, Германией с тех пор читаются по-разному".

В случае Золотого Вакарчук считает недопустимым отвод войск без выполнения условий семидневного режима тишины.

"Еще утром мы читали сообщение штаба ООС об обстреле со стороны врага, а уже в обед слышим заявления об отводе. Такие действия президента и его команды являются ошибкой, нельзя идти ни на какое разведение войск, пока режим тишины не обеспечен" – заявил лидер Голоса.

Сегодня, 29 октября, в 12:00 в Золотом-4 на участке № 2 началось зеркальное разведение войск. Оно будет продолжаться трое суток. В штабе ООС заверяют, что местные жители не останутся без защиты.

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Донбасс Золотое голос Святослав Вакарчук разведение
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