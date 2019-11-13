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Путин увидел позитивную динамику в подготовке нормандской встречи

Путин увидел позитивную динамику в подготовке нормандской встречи - Фото
Владимир Путин (Фото: ЕРА)
13.11.2019, 16:18

У пресс-секретаря президента РФ спросили, остались ли препятствия для встречи лидеров стран нормандской четверки

В Кремле заявили о позитивной динамике по ряду направлений подготовки к переговорам в нормандском формате. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

У Пескова спросили, остались ли препятствия для встречи лидеров стран нормандской четверки.

"Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к нормандскому формату", - ответил он.

Вчера пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы заявила, что на заседании трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровнеПо ее словам, разведение сил и средств в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской стало последним шагом в этом направлении.

Вместе с тем в МИД РФ сегодня заявили, что "могут возникнуть достаточно серьезные трудности на политическом треке и в сфере безопасности", если после отвода войск вдоль линии огня на "разведенные" участки Донбасса зайдут патрулировать полицейские и нацгвардейцы.

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Донбасс владимир путин переговоры нормандский формат
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