Путин увидел позитивную динамику в подготовке нормандской встречи

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

В Кремле заявили о позитивной динамике по ряду направлений подготовки к переговорам в нормандском формате. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

У Пескова спросили, остались ли препятствия для встречи лидеров стран нормандской четверки.

"Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к нормандскому формату", - ответил он.

Вчера пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы заявила, что на заседании трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне. По ее словам, разведение сил и средств в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской стало последним шагом в этом направлении.

Вместе с тем в МИД РФ сегодня заявили, что "могут возникнуть достаточно серьезные трудности на политическом треке и в сфере безопасности", если после отвода войск вдоль линии огня на "разведенные" участки Донбасса зайдут патрулировать полицейские и нацгвардейцы.