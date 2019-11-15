На Донбассе погиб военный

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Вчера, 14 ноября, из-за обстрела со стороны оккупационных российских войск на Донбассе получил смертельные ранения военнослужащий операции объединенных сил. Об этом в утренней фронтовой сводке сообщил штаб ООС.

Имя, номер бригады и обстоятельства гибели защитника независимости Украины будет названо позднее - после того, как Минобороны уведомит о трагедии его семью. Данные будут размещены в нашей хронике войны.

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Это третий военный, погибший на боевом задании в ноябре 2019 года, и первая безвозвратная потеря ВСУ за последнюю неделю.