Ведущий Fox News в эфире заявил о поддержке РФ в войне с Украиной

Такер Карлсон (Фото - Facebook)

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире своей программы заявил, что он поддерживает Россию в конфликте с Украиной. Об этом сообщает The Daily Beast.

Карслон вместе с бывшим советником Хиллари Клинтон Ричардом Гудстейном обсуждали тему процесса импичмента президента США Дональда Трампа из-за телефонного разговора и возможного давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Ведущий отрицал, что Трамп оказывал давление на Зеленского и вынуждал его открыть расследование против своего политического конкурента, блокируя военную помощь. При этом Карлсон задался вопросом, "почему это то, о чем мы должны заботиться".

"Потому что люди умирают на передовой", - заявил Гудстейн.

"Почему меня должно беспокоить, что происходит в конфликте между Россией и Украиной? Я серьезно. Почему я не могу болеть за Россию? Что я и делаю", - ответил ведущий своему оппоненту.

В самом конце трансляции и после того, как слова Карлсона вызвали волну негодования в социальных сетях, ведущий заявил, что это было шуткой.

"В начале шоу я отметил, что болею за Россию в противостоянии между РФ и Украиной. Конечно, я шучу. Я болею только за Америку", - резюмировал ведущий.