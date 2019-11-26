Миссия ОБСЕ подтвердила завершение разведения в Золотом: видео

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ официально подтвердила завершение процесса зеркального разведения сил и средств на участке возле Золотого Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

По словам заместителя главы СММ ОБСЕ Марка Этерингтона, украинская сторона выполнила все обязательства по процессу разведения сил и средств. "Оно произошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной", - сказал Этерингтон.

В штабе также сообщили, что осуществлено разминирование определенных участков местности от взрывоопасных предметов, проведен демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения.

Разведение сил и средств в районе Золотого началось 29 октября.