Война на Донбассе. На помощь жителям направят более 1 млн евро

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Правительство Германии выделит €850 000 на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине для помощи мирным жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

Кроме того, ADRA внесет дополнительные €200 000 из собственных средств. Помощью смогут воспользоваться люди на востоке Украины, особенно те, кто пострадал во время гибридной войны.

С 2016 по 2019 годы работа ADRA была профинансирована из Германии на сумму €4,6 млн. Проект предоставляет непосредственную помощь наиболее пострадавшим на линии разграничения.

Средства пойдут на пользу преимущественно пожилым людям, инвалидам, одиноким матерям, многодетным семьям, а среди них и переселенцам.