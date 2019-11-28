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Война на Донбассе. На помощь жителям направят более 1 млн евро

Война на Донбассе. На помощь жителям направят более 1 млн евро - Фото
Фото: kiew.diplo.de
28.11.2019, 13:30

Помощью смогут воспользоваться особенно те, кто пострадал во время гибридной войны на линии разграничения

Правительство Германии выделит €850 000 на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине для помощи мирным жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

Кроме того, ADRA внесет дополнительные 200 000 из собственных средств. Помощью смогут воспользоваться люди на востоке Украины, особенно те, кто пострадал во время гибридной войны.

С 2016 по 2019 годы работа ADRA была профинансирована из Германии на сумму €4,6 млн. Проект предоставляет непосредственную помощь наиболее пострадавшим на линии разграничения.

Средства пойдут на пользу преимущественно пожилым людям, инвалидам, одиноким матерям, многодетным семьям, а среди них и переселенцам.

  • 13 ноября сообщалось, что в результате агрессии России на Донбассе погибли более 3300 мирных жителей.
  • В ООН отмечали, что в результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам.
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Германия Донбасс помощь 1 млрд евро ADRA
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