Разумков назвал число детей, погибших с начала войны на Донбассе

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что, по данным уполномоченного ООН по правам человека, с начала войны на Донбассе погибли около 150 детей. Об этом он заявил в ходе Международной конференции по обеспечению прав ребенка в условиях вооруженного конфликта.

"За время войны мы потеряли, согласно информации уполномоченного ООН по правам человека, около 150 детей на линии разграничения, фактически - на фронте. Но я думаю, что этот показатель не соответствует тем реалиям, которые есть на сегодня в Украине и в нашем обществе", - заявил он.

Ранее сообщалось , что в ООН назвали число гражданских жертв за время войны на Донбассе.

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