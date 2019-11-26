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Разумков назвал число детей, погибших с начала войны на Донбассе

Разумков назвал число детей, погибших с начала войны на Донбассе - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
26.11.2019, 13:45

По мнению спикера парламента, данные уполномоченного ООН по правам человека "не соответствуют реалиям"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что, по данным уполномоченного ООН по правам человека, с начала войны на Донбассе погибли около 150 детей. Об этом он заявил в ходе Международной конференции по обеспечению прав ребенка в условиях вооруженного конфликта.

"За время войны мы потеряли, согласно информации уполномоченного ООН по правам человека, около 150 детей на линии разграничения, фактически - на фронте. Но я думаю, что этот показатель не соответствует тем реалиям, которые есть на сегодня в Украине и в нашем обществе", - заявил он.

  • Ранее сообщалось, что в ООН назвали число гражданских жертв за время войны на Донбассе. 

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война Донбасс дети Дмитрий Разумков
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