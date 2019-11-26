Боевики восстанавливают железнодорожный мост в Станице - ОБСЕ

Мост в Станице Луганской (Фото: пресс-служба президента)

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, что в пределах участка разведения в районе Станицы Луганской устанавливали рельсы на железнодорожном мосту. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

23 ноября трое рабочих из временно оккупированного Донбасса устанавливали рельсы на железнодорожном мосту приблизительно в 500 метрах к северо-востоку от моста у Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска).

Патруль ОБСЕ также зафиксировал трех боевиков с нарукавными повязками с надписями "СЦКК" между нововозведенной секцией моста и их блокпостом.