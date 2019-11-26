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Боевики восстанавливают железнодорожный мост в Станице - ОБСЕ

Боевики восстанавливают железнодорожный мост в Станице - ОБСЕ - Фото
Мост в Станице Луганской (Фото: пресс-служба президента)
26.11.2019, 10:23

По данным ОБСЕ, рабочие устанавливали рельсы на железнодорожном мосту на участке разведения сил

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, что в пределах участка разведения в районе Станицы Луганской устанавливали рельсы на железнодорожном мосту. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

23 ноября трое рабочих из временно оккупированного Донбасса устанавливали рельсы на железнодорожном мосту приблизительно в 500 метрах к северо-востоку от моста у Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска).

Патруль ОБСЕ также зафиксировал трех боевиков с нарукавными повязками с надписями "СЦКК" между нововозведенной секцией моста и их блокпостом.

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боевики обсе станица луганская железнодорожный мост
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