Глава ОБСЕ приедет на линию разграничения

Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак 28-29 ноября будет находиться в Украине с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Программа визита предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины и Словакии в Станицу Луганскую.
В МИД добавили, что цель визита Лайчака - подведение итогов председательства Словакии в ОБСЕ в течение 2019 года и согласование позиций, важных для сохранения ключевого внимания ОБСЕ к вызовам, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины.
Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5-6 декабря в Братиславе.
Стороны намерены обсудить также ключевые вопросы повестки дня украинского-словацких отношений.
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