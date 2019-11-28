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Глава ОБСЕ приедет на линию разграничения

Глава ОБСЕ приедет на линию разграничения - Фото
Лайчак
28.11.2019, 06:51

Мирослав Лайчак посетит Станицу Луганскую

Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак 28-29 ноября будет находиться в Украине с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Программа визита предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины и Словакии в Станицу Луганскую.

В МИД добавили, что цель визита Лайчака - подведение итогов председательства Словакии в ОБСЕ в течение 2019 года и согласование позиций, важных для сохранения ключевого внимания ОБСЕ к вызовам, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины.

Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5-6 декабря в Братиславе.

Стороны намерены обсудить также ключевые вопросы повестки дня украинского-словацких отношений.

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обсе станица луганская Мирослав Лайчак
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