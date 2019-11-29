У Гримчака ответили на "предложение стать министром боевиков"

Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку не предлагали стать "министром" в террористической организации ДНР. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказала его адвокат Татьяна Матяш.

"Эта информация – полная ложь. По этому поводу Гримчак уже заявил свою позицию. Он заявил, что не будет больше общаться, больше он вообще ни слова не скажет сотрудникам правоохранительных органов, поскольку они – лжецы", - рассказала адвокат.

Она объяснила, что сотрудники НАБУ якобы вырвали из контекста и перекрутили слова Гримчака. По ее словам, Гримчак действительно говорил свидетелям стороны обвинения, что ему предлагали должность министра "по ту сторону". Однако, подчеркивает адвокат, полная фраза звучала как "по ту сторону бульвара Леси Украинки", где находится кабинет министра по временно оккупированным территориям. При этом она разъяснила, что управление Гримчака, в котором он работал на должности замминистра, находится через дорогу.

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