Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Гримчака ответили на "предложение стать министром боевиков"

У Гримчака ответили на "предложение стать министром боевиков" - Фото
Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.11.2019, 14:04

Гримчак не будет больше общаться с правоохранителями, поскольку считает, что те его оболгали

Экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку не предлагали стать "министром" в террористической организации ДНР. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказала его адвокат Татьяна Матяш.

"Эта информация – полная ложь. По этому поводу Гримчак уже заявил свою позицию. Он заявил, что не будет больше общаться, больше он вообще ни слова не скажет сотрудникам правоохранительных органов, поскольку они – лжецы", - рассказала адвокат.

Она объяснила, что сотрудники НАБУ якобы вырвали из контекста и перекрутили слова Гримчака. По ее словам, Гримчак действительно говорил свидетелям стороны обвинения, что ему предлагали должность министра "по ту сторону". Однако, подчеркивает адвокат, полная фраза звучала как "по ту сторону бульвара Леси Украинки", где находится кабинет министра по временно оккупированным территориям. При этом она разъяснила, что управление Гримчака, в котором он работал на должности замминистра, находится через дорогу.

Читайте также: Адвокат Гримчака опровергла информацию о его "повешении"

Напишите нам
Юрий Гримчак Татьяна Матяш
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 