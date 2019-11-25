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Адвокат Гримчака опровергла информацию о его "повешении"

Адвокат Гримчака опровергла информацию о его "повешении" - Фото
Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.11.2019, 12:51

По словам адвоката, на сегодняшний день экс-чиновник "находится в абсолютно нормальном состоянии в СИЗО"

Информация некоторых СМИ о том, что якобы бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак пытался повеситься в СИЗО, не соответствует действительности. Об этом сегодня LIGA.net заявила его адвокат Татьяна Матяш.

"Это информация не соответствует абсолютно действительности. Еще в сентябре на камеры он заявил, что любит свою семью и жизнь и не собирается никогда кончать жизнь самоубийством. Поэтому, если с ним что-то когда-то произойдет, то он предупредил, это будет умышленное убийство. На сегодняшний день он находится в абсолютно нормальном состоянии, никаких угроз его жизни и здоровью нет", - подчеркнула адвокат.

По ее словам, она специально проверила информационный вброс, позвонив заместителю начальника Черниговского СИЗО, который сообщил, что с Гримчаком по состоянию на сегодня все в порядке.

Адвокат уточнила, что семья Гримчака не может внести за него залог в сумме в 5,9 млн грн. "На сегодняшний день действительно семья не имеет такой возможности внести залог, реально денег нет, с трудом хватает на проживание»" - добавила Матяш.

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