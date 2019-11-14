Суд продлил арест Гримчака

Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Высший антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшего заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Гримчака. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Решение было принято 13 ноября, содержание под стражей экс-чиновнику продлили на два месяца. Суд, как и ранее, предусмотрел возможность внесения подозреваемым залога в сумме 5,9 млн гривень.

Другому фигуранту дела - экс-помощнику Гримчака также продлили срок ареста - на 30 дней. Сумма залога для него составляет 3,9 млн.

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