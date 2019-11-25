Россия перебросила в оккупированный Донбасс спецназовцев - ГУР

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Во временно оккупированный Донбассе страна-агрессор перебросила российских спецназовцев со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе неустановленного образца. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Эти кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп", - отмечается в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что командование ВС РФ использует ОРДЛО как полигон для подготовки в боевых условиях личного состава подразделений специального назначения и испытания новых образцов вооружения.