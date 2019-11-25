В Генштабе оценили возможность открытой агрессии со стороны РФ

Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Генштаба)

В Генеральном штабе Вооруженных сил сомневаются, что Россия может пойти на открытую агрессию против Украины, но не исключают такого варианта. Об этом заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак, пишет Укринформ.

По его словам, страна-агрессор не отказалась от желания сделать Украину сферой своего влияния.

"В дискуссиях, которые ведутся на различных телевизионных шоу, наше общество почему-то цепляется за наихудший вариант, что Россия может осуществить широкую агрессию, и начинают думать, что все - завтра уже начнется эта агрессия. По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая агрессия со стороны России - не среди первых угроз, но в списке "крайних вариантов", хотя и наиболее отдаленных", - пояснил Хомчак.

Он также отметил, что не все угрозы, которые стоят перед Украиной, находятся в военной сфере.

18 октября заместить Хомчака Алексей Таран сказал, что Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии.

В августе Defense Express заявили , что существует восемь вариантов российской агрессии.

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