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Зеленский о саммите: Хочу четкого понимания, как остановить войну

Зеленский о саммите: Хочу четкого понимания, как остановить войну - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
27.11.2019, 14:52

По информации Delfi, президент Украины заявил, что он не ожидает от предстоящей встречи в Париже больших побед или прекращения войны "завтра"

Президент Владимир Зеленский проинформировал президента Литвы Гитанаса Науседу о ситуации на оккупированных территориях Украины и заявил, что "хочет четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Зеленский напомнил, что последний саммит в нормандском формате прошел в 2016 году и "факт самой встречи в декабре - уже достижение".

"На нашей территории война, каждый день гибнут люди. Я хочу четкого понимания, когда и как мы сможем остановить эту войну", - заявил президент.

По информации Delfi, Зеленский также заявил, что он не ожидает от предстоящей встречи в Париже больших побед или прекращения войны "завтра".

  • Ранее сообщалось, что Лавров раскрыл, к чему Путин будет склонять Зеленского на саммите.
  • 15 ноября Офис президента назвал согласованную дату переговоров в нормандском формате.
  • В РФ подтвердили, что встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате запланирована на 9 декабря.

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