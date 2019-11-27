Зеленский о саммите: Хочу четкого понимания, как остановить войну

Президент Владимир Зеленский проинформировал президента Литвы Гитанаса Науседу о ситуации на оккупированных территориях Украины и заявил, что "хочет четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский напомнил, что последний саммит в нормандском формате прошел в 2016 году и "факт самой встречи в декабре - уже достижение".
"На нашей территории война, каждый день гибнут люди. Я хочу четкого понимания, когда и как мы сможем остановить эту войну", - заявил президент.
По информации Delfi, Зеленский также заявил, что он не ожидает от предстоящей встречи в Париже больших побед или прекращения войны "завтра".
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