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В Слуге народа сказали, кто займется законом о статусе Донбасса

В Слуге народа сказали, кто займется законом о статусе Донбасса - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
26.11.2019, 11:46

Замглавы фракции СН считает, что разработка закона - дело всего парламента

Законопроектом о статусе Донбасса может заняться комитет Верховной Рады по государственному строительству и местному самоуправлению, а также представители правительства и Офиса президента. Об этом рассказал замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко в интервью Hromadske.

Отвечая на вопрос журналиста, кто отвечает за "трек Донбасса", Корниенко, кроме профильного комитета Рады, упомянул временную следственную комиссию парламента по вопросам восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета, которой руководит глава фракции Голос Сергей Рахманин. Также он упомянул профильного заместителя в ОП Игоря Жовкву, министра иностранных дел Вадима Пристайко и помощника президента Андрея Ермака.

Корниенко подчеркнул, что процесс разработки закона будет "максимально инклюзивным", это дело всего парламента, а не одной из фракций, несмотря на монобольшинство Слуги народа.

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Донбасс закон об особом статусе Александр Корниенко
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