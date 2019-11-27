Папа римский увидел "позитивные шаги" между Украиной и Россией

Папа римский Франциск (фото - ЕРА)

Папа римский Франциск увидел "положительные шаги" в отношениях Украины и России. Об этом пишет издание Vatican News, приводя прямую речь понтифика.

Главе католической церкви задали вопрос, что делать, если одна страна нападает на другую. Тот не ответил прямо, но сказал, что "нужно остановить производство оружия", а все спорные вопросы решать исключительно на переговорах, - если нужно, то через посредников.

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"Например, кейс Украины и России был не об оружии, а о переговорах по обмену пленными, и это был позитив. На Донбассе они думают о планировании другого государственного режима. Идут обсуждения. Это положительный шаг", - считает понтифик.

Несколько месяцев назад папа римский встретился с лидером страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным, обсудив с ним агрессию против Украины.

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