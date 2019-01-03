Папа Франциск показал цирковой трюк с мячом: видео

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Около 20 артистов из Circo Cuba исполняли акробатические номера и танцевали под сальсу во время генеральной аудиенции в Ватикане

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2 января папа Франциск провел в зале Павла VI в Ватикане генеральную аудиенцию, в ходе которой принял участие в выступлении кубинского цирка. Об этом сообщает The National.

Согласно сообщению, около 20 артистов из Circo Cuba исполняли акробатические номера и танцевали под сальсу в зале Павла VI.

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Папа казался веселым, он хлопал в ладоши во время представления и улыбался, отмечает издание.

В какой-то момент артист, который вращал на пальце футбольный мяч, предложил Франциску попробовать повторить трюк, и папа без колебаний поднял вверх указательный палец.

Ранее сообщалось, что папа Франциск планирует ряд шагов, которые помогут реформировать Ватикан.

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Теги: Ватикан, Папа римский, франциск, трюк, цирк
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