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Зеркаль: На нормандском саммите не должно быть скрытой повестки

Зеркаль: На нормандском саммите не должно быть скрытой повестки - Фото
Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)
26.11.2019, 15:14

Замглавы МИД считает, что "правительство и президент должны дать результат, соответствующий ожиданиям общества"

В украинском обществе существуют противоположные взгляды на нормандский процесс, для власти важно действовать открыто для людей. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сегодня на Берлинской конференции по вопросам внешней политики, сообщает Укринформ.

"Активность гражданского общества создает новую атмосферу, в которой правительство и президент должны дать результат, соответствующий ожиданиям. И не должно быть скрытой повестки и тайн", - отметила Зеркаль.

Она считает, что это создает новые напряжения в обществе, в котором господствуют очень поляризованные видение о будущем нормандского формата.

Зеркаль добавила, что Украина является жертвой гибридной агрессии, которая включает в себя также и информационный компонент.

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