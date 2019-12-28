Под Лукьяновским СИЗО собирается протест против выдачи беркутов

Фото: facebook.com/romabra

Под Киевским апелляционным судом и Лукьяновским СИЗО собираются люди, которые выступают против обмена обвиняемых в убийствах на Майдане бывших сотрудников Беркута. Об этом в Facebook сообщил блогер Роман Синицин.

Сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляции на продолжение меры пресечения пяти экс-беркутовцам, которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году.

Прокуроры на суде заявили, что обвиняемые включены Россией в списки на обмен, поэтому генпрокурор Руслан Рябошапка просит суд освободить их из-под стражи.

При этом рассмотрение дела о расстрелах на Майдане в суде еще не закончено. Приговор суда не вынесен.

"Выглядит все так, что беркутов отпустят без суда и Герои Небесной сотни не имеют значения, как и справедливость и вообще достоинство нас как нации… Единственный выход - массово присутствовать под СИЗО и судом, на случай попытки вывезти оттуда этот биомусор", - написал Синицин.