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Под Лукьяновским СИЗО собирается протест против выдачи беркутов

Под Лукьяновским СИЗО собирается протест против выдачи беркутов - Фото
Фото: facebook.com/romabra
28.12.2019, 21:00

Суд готовится отменить меру пресечения обвиняемым в расстрелах на Майдане, чтобы отдать их России в ходе предстоящего обмена

Под Киевским апелляционным судом и Лукьяновским СИЗО собираются люди, которые выступают против обмена обвиняемых в убийствах на Майдане бывших сотрудников Беркута. Об этом в Facebook сообщил блогер Роман Синицин.

Сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляции на продолжение меры пресечения пяти экс-беркутовцам, которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году.

Прокуроры на суде заявили, что обвиняемые включены Россией в списки на обмен, поэтому генпрокурор Руслан Рябошапка просит суд освободить их из-под стражи.

При этом рассмотрение дела о расстрелах на Майдане в суде еще не закончено. Приговор суда не вынесен.

"Выглядит все так, что беркутов отпустят без суда и Герои Небесной сотни не имеют значения, как и справедливость и вообще достоинство нас как нации… Единственный выход - массово присутствовать под СИЗО и судом, на случай попытки вывезти оттуда этот биомусор", - написал Синицин.

  • СМИ пишут, что Украина может передать боевикам в ОРДЛО экс-беркутовцев. Семьи погибших при расстреле людей на Майдане призвали президента не идти на этот шаг.
  • На завтра, 29 декабря, готовится масштабный обмен украинских заложников у боевиков в Донецке на людей, находящихся под следствием и/или осужденных в Украине.

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майдан беркут обмен роман синицин
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