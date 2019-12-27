Военным передали более 7 000 единиц военной техники за год: фото

Фото: 93-я ОМБр

Украинским военным в течение 2019 года передали 7 434 единицы вооружения и военной техники. Об этом заявил заместитель министра обороны Анатолий Петренко, сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, это примерно 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 900 единиц бронетанковой и автомобильной техники, 90 летательных аппаратов различных типов, пять боевых катеров и кораблей и около 700 образцов вооружения и военной техники, которые обеспечивают устойчивую связь, автоматизацию процессов управления войсками и кибернетическую защиту.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Он отметил положительную тенденцию по принятию на вооружение ВСУ новых образцов по результатам успешного проведения испытаний.

"У нас 17 новых образцов по результатам 55 успешных испытаний приняты на вооружение и допущены к подконтрольной эксплуатации в войсках 38 образцов военной техники. Мы говорим о противовоздушной обороне для Сухопутных войск, беспилотной авиации, новых образцах бронетанковой техники, командно-штабных машинах, парашютных системах для десантно-штурмовой войск и Сил специальных операций", - уточнил Петренко.