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Военным передали более 7 000 единиц военной техники за год: фото

Военным передали более 7 000 единиц военной техники за год: фото - Фото
Фото: 93-я ОМБр
27.12.2019, 07:01

ВСУ получили 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения

Украинским военным в течение 2019 года передали 7 434 единицы вооружения и военной техники. Об этом заявил заместитель министра обороны Анатолий Петренко, сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, это примерно 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 900 единиц бронетанковой и автомобильной техники, 90 летательных аппаратов различных типов, пять боевых катеров и кораблей и около 700 образцов вооружения и военной техники, которые обеспечивают устойчивую связь, автоматизацию процессов управления войсками и кибернетическую защиту.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Он отметил положительную тенденцию по принятию на вооружение ВСУ новых образцов по результатам успешного проведения испытаний.

"У нас 17 новых образцов по результатам 55 успешных испытаний приняты на вооружение и допущены к подконтрольной эксплуатации в войсках 38 образцов военной техники. Мы говорим о противовоздушной обороне для Сухопутных войск, беспилотной авиации, новых образцах бронетанковой техники, командно-штабных машинах, парашютных системах для десантно-штурмовой войск и Сил специальных операций", - уточнил Петренко.

  • 26 декабря Петренко заявил, что Украина подписала с США контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. 

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Анатолий Петренко ВСУ минобороны военная техника
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