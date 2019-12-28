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Обмен пленными. Закрывают один из пунктов пропуска на Донбассе

Обмен пленными. Закрывают один из пунктов пропуска на Донбассе - Фото
Фото: radiosvoboda.org
28.12.2019, 15:23

Источники LIGA.net подтвердили, что обмен пленными запланирован на 29 декабря в районе пункта пропуска Майорск

Завтра, 29 декабря, не будет работать контрольный пункт въезда-выезда Майорск на дорожном коридоре Бахмут - Горловка Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

Согласно распоряжению командующего объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда Майорск 29 декабря осуществляться не будут.

Отвечая на вопрос, связано ли это с обменом пленными, в штабе ООС не подтвердили и не опровергли эту информацию.

"Планируем его (обмен, - ред. ) не мы… Мы обеспечиваем лишь охрану, безопасность, транспортную поддержку и медицинскую", - уточнили в штабе, сославшись на то, что они не комментируют вопрос обмена пленными.

Источники LIGA.net подтвердили, что обмен пленными запланирован на 29 декабря в районе пункта пропуска Майорск.

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пункт пропуска Майорск обмен пленными
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