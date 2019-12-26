Накануне праздников боевики оставили без воды несколько городов

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Боевики оставили без водоснабжения жителей временно оккупированных населенных пунктов Золотое-5 и Первомайск. Об этом сообщили в пресс-службе миссии ОБСЕ.

В Золотом-5 (Михайловка; 58 км к северо-западу от Луганска) и Первомайске (58 км к западу от Луганска) жители уточнили, что в течение последних трех дней водоснабжение населенных пунктов не осуществляется.

Две жительницы 30–39 лет Брянки (46 км к юго-западу от Луганска) рассказали наблюдателям, что с 22 декабря водоснабжение есть только по три часа в сутки.

В Кадиевке (бывший Стаханов, 50 км к западу от Луганска) и Голубовке (бывший Кировск, 51 км к западу от Луганска) также сообщили наблюдателям, что, начиная с 21 декабря 2019 года, населенные пункты сталкиваются с нехваткой воды.

По данным LIGA.net, во временно оккупированном Луганске уже шестой год войны вода подается только по графику.