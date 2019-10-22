В Лисичанске – чрезвычайная ситуация государственного уровня

Лисичанск (фото - Ukraїner)

В Лисичанске Луганской области объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня – часть города осталась без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского горсовета.

По данным городских властей, аварийная ситуация на Лисичанскводоканале возникла после того, как 18 октября Луганское энергетическое объединение полностью ограничило поставки электроэнергии предприятию из-за долгов. По словам главного инженера водоканала Виктора Францова, коммунальщикам попросту нечем платить.

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Как сообщает местное издание Остров, сейчас без воды остаются около 100 000 жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска.

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС во главе с мэром города признала ситуацию в городе чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Городские власти направят письма о происшествии президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и областным управлениям силовых ведомств.

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