Вблизи аэропорта Борисполь произошел выброс вредных веществ

Борисполь (фото - пресс-служба)

В зоне деятельности аэропорта Борисполь произошел выброс летучих вредных веществ. На месте происшествия работает комиссия ГСЧС. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что, по предварительным оценкам, причиной инцидента стала проводящаяся неподалеку обработка полей амиакосодержащими веществами.

Обслуживание терминалов было временно приостановлено, но вскоре возобновлено.

Сейчас, по данным пресс-службы, аэропорт Борисполь работает в штатном режиме.

Сегодня замначальника управления экологии КГГА Александр Савченко заявил, что метеорологическая дымка, которая в последние дни наблюдается в Киеве, является обычной для этого времени года и особой угрозы для здоровья не представляет. По прогнозам, ситуация изменится со снижением температуры воздуха, которое ожидается в течение недели.

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