Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Вблизи аэропорта Борисполь произошел выброс вредных веществ

Вблизи аэропорта Борисполь произошел выброс вредных веществ - Фото
Борисполь (фото - пресс-служба)
21.10.2019, 21:34

Сейчас ситуацию стабилизировали, сообщают в аэропорту

В зоне деятельности аэропорта Борисполь произошел выброс летучих вредных веществ. На месте происшествия работает комиссия ГСЧС. Об этом сообщила  в Facebook пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что, по предварительным оценкам, причиной инцидента стала проводящаяся неподалеку обработка полей амиакосодержащими веществами.

Обслуживание терминалов было временно приостановлено, но вскоре возобновлено.

Сейчас, по данным пресс-службы, аэропорт Борисполь работает в штатном режиме.

Сегодня замначальника управления экологии КГГА Александр Савченко заявил, что метеорологическая дымка, которая в последние дни наблюдается в Киеве, является обычной для этого времени года и особой угрозы для здоровья не представляет. По прогнозам, ситуация изменится со снижением температуры воздуха, которое ожидается в течение недели.

Читайте также: Киев в дыму. Что происходит с воздухом и почему это вряд ли изменится

Напишите нам
аэропорт борисполь загрязнение воздуха
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 