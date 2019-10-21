Смог в Киеве. Есть ли угроза здоровью - пояснение КГГА

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Метеорологическая дымка, которая в последние дни наблюдается в Киеве, является обычной для этого времени года и особой угрозы для здоровья не представляет. Об этом сегодня на брифинге заявил замначальника управления экологии КГГА Александр Савченко.

"Значительных превышений в Киеве нет. Это обычная для этой поры года ситуация, когда есть температурные инверсии, в приземном слое накапливаются вредные вещества... Выбросы от автотранспорта, от предприятий, сжигание листьев", - отметил он.

Он добавил, что "смертельно опасных превышений (допустимой концентрации вредных веществ, - ред.) нет". "Есть превышения, они зависли, но в обсерватории Срезневского говорят, что нет опасности головокружений и летальных случаев", - подчеркнул Савченко.

Отвечая на вопрос, зафиксировано ли сегодня превышение допустимых норм в столице, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук сказал: "Сегодня наша лаборатория превышений не выявила. Мы выезжали в Голосеевский район, на Окружную дорогу".

По прогнозам, ситуация изменится со снижением температуры воздуха, которое ожидается в течение недели. "От Гидрометцентра мы получили на завтра штормовое предупреждение о тумане, утром будет видимость 200-500 метров. Поэтому завтра утром качество воздуха тоже будет очень плохим", - добавил Ткачук.

По его словам, ношение медицинской маски бессмысленно - от продуктов горения она не защищает.