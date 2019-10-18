В Кабмине сообщили о возможной техногенной катастрофе под Львовом

Алена Бабак (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр развития громад территорий громад Алена Бабак сообщила в Раде, что срыв отопительного сезона в Новом Роздоле Львовской области может стать техногенной катастрофой регионального уровня.

"Сегодня глава обладминистрации созывает комиссию по чрезвычайным ситуациям и будут рассматривать вопрос о признании ситуации в городе Новый Роздол как имеющей риск быть техногенной катастрофой регионального уровня", - заявила министр.

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Она сообщила, что с облсоветом договорились о выделении средств для работников теплосетей, которые так и не получили зарплату за прошлый отопительный сезон. По ее словам это необходимо, чтобы те согласились выйти на работу.

Также в Новый Роздол планируют направить специалистов из других коммунальных предприятий области для устранения технических проблем.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон традиционно начнется 15 октября по всей Украине, за исключением двух городов.

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