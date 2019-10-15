Гончарук: Отопление включат вовремя, исключение - два города

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Отопительный сезон в Украине, который традиционно стартует 15 октября плюс-минус несколько дней в зависимости от разных причин, "начнется без особых проблем" почти во всех городах. В этом заверил премьер Алексей Гончарук в своем видеоблоге.

"Исключением являются лишь два города: это Смела (в Черкасской области, - ред.) и Новый Роздол (во Львовской области, - ред.)", - сказал он, пояснив, что там пока "остаются определенные технические сложности".

Гончарук объяснил, что проблемы прежде всего связаны с тем, что отопительные услуги предоставляли частные компании, допустившие "критические ситуации", но "правительство нашло решение" для обоих городов.

Смела и Новый Роздол на карте регионов:

Отопительный период начинается в случае, если в течение трех суток среднесуточная температура воздуха составляет +8°C и ниже.

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