На улице +24. В Украине стартовал отопительный сезон: инфографика

15 октября в Украине стартовал отопительный сезон. Об этом сообщает Минрегион в Facebook.
В первую очередь коммунальщики начали подавать энергоносители в объекты социальной сферы – школы, детские сады, больницы и т.д. Однако в семи областях подключать к отоплению начали и жилые дома.
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Инфографика: Мінрегіон. Опалювальний період 2019/20 року/Facebook
Больше всего жилых домов уже обогрели в Ивано-Франковской области. По состоянию на 12 часов дня 15 октября, к отоплению подключили 46,5% жилых домов. При этом температура на улице составляет +24 градуса по Цельсию.
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Погода в Ивано-Франковске на 16:00 15 октября 2019 года (Фото: The Weather Channel)
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