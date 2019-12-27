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"Слуга народа" о формуле Штайнмайера: Сможем сдвинуть позицию РФ

"Слуга народа" о формуле Штайнмайера: Сможем сдвинуть позицию РФ - Фото
Максим Ткаченко (Фото: личная страница в Facebook)
27.12.2019, 10:53

Нардеп Максим Ткаченко считает, что некоторые пункты так называемой формулы Штайнмайера "могут быть трансформированы"

В процессе переговоров в нормандском формате о положениях будущего нового закона об особом статусе ОРДЛО могут быть переиначены некоторые пункты так называемой формулы Штайнмайера. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил замглавы фракции Слуга народа и комитета по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко. 

По его словам, встреча в Париже показала, что Украина "может сдвинуть позицию РФ".

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"В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что формула Штайнмайера, лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться", - считает он.

  • 9 декабря в Париже прошла встреча лидеров стран нормандского формата.
  • 12 декабря в Слуге народа рассказали, когда обновят действующий закон об особом статусе ОРДЛО. 
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Донбасс формула штайнмайера максим ткаченко
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