"Слуга народа" о формуле Штайнмайера: Сможем сдвинуть позицию РФ

Максим Ткаченко (Фото: личная страница в Facebook)

В процессе переговоров в нормандском формате о положениях будущего нового закона об особом статусе ОРДЛО могут быть переиначены некоторые пункты так называемой формулы Штайнмайера. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил замглавы фракции Слуга народа и комитета по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко.

По его словам, встреча в Париже показала, что Украина "может сдвинуть позицию РФ".

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"В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что формула Штайнмайера, лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться", - считает он.