Закон о статусе ОРДЛО обновят после нового нормандского саммита

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада может взяться за новый закон об особом статусе ОРДЛО только после следующей встречи нормандской четверки, которая предварительно планируется на апрель 2020 года. Об этом журналистам сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что сейчас наработок и изменений в закон об особом статусе в парламенте нет.

"Недавно состоялась встреча в нормандском формате, будет еще одна. И только базируясь на этих наработках, будет доработан или предложен новый законопроект об особом статусе Донбасса", - заявил Арахамия.

По его словам, в четверг, 12 декабря, парламент намерен продлить еще на год действия старого закона, поскольку это необходимо для сохранения статуса-кво в переговорах. Он считает, что сейчас нет смысла дискутировать вокруг гипотетических изменений в закон об особом статусе.

9 декабря на брифинге после нормандского саммита президент Владимир Зеленский заявил , что закон об особом статусе ОРДЛО могут продлить еще на год.

10 декабря в парламенте был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 1 закона об особом статусе ОРДЛО.

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