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Закон о статусе ОРДЛО обновят после нового нормандского саммита

Закон о статусе ОРДЛО обновят после нового нормандского саммита - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
12.12.2019, 10:57

Сейчас наработок и изменений закона об особом статусе оккупированных территорий востока страны в парламенте нет, заявил нардеп СН Давид Арахамия

Верховная Рада может взяться за новый закон об особом статусе ОРДЛО только после следующей встречи нормандской четверки, которая предварительно планируется на апрель 2020 года. Об этом журналистам сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что сейчас наработок и изменений в закон об особом статусе в парламенте нет.

"Недавно состоялась встреча в нормандском формате, будет еще одна. И только базируясь на этих наработках, будет доработан или предложен новый законопроект об особом статусе Донбасса", - заявил Арахамия.

По его словам, в четверг, 12 декабря, парламент намерен продлить еще на год действия старого закона, поскольку это необходимо для сохранения статуса-кво в переговорах. Он считает, что сейчас нет смысла дискутировать вокруг гипотетических изменений в закон об особом статусе.

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