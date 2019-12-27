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Армия получила партию бронированных медицинских машин: фото

Армия получила партию бронированных медицинских машин: фото - Фото
Фото: Валерий Бут/Facebook
27.12.2019, 23:52

Машина создана на базе многоцелевого тягача легкого бронированного (МТ-ЛБ)

Очередную партию бронированных медицинских машин на базе МТ-ЛБ для Вооруженных сил Украины подготовила научно-производственная компания ВК Система. Об этом сообщает Український мілітарний портал.

Отмечается, что производство медицинских МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 годы.

В кормовой части машины установлена ​​лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлекать раненых или пострадавших из труднодоступных зон или из мест, находящихся под обстрелом противника.

Увеличенная высота десантного отсека обеспечивает размещение в машине раненых на носилках в два яруса.

Машина создана на базе МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный) в 2014-2015 годах.

По информации Ukrainian Military Pages, в течение 2016-2017 годов было закуплено 30 единиц МТ-ЛБ-С, в целом же контрактом предусмотрено приобретение для нужд Вооруженных Сил Украины 120 медицинских машин.

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