Армия получила партию бронированных медицинских машин: фото

Очередную партию бронированных медицинских машин на базе МТ-ЛБ для Вооруженных сил Украины подготовила научно-производственная компания ВК Система. Об этом сообщает Український мілітарний портал.
Отмечается, что производство медицинских МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 годы.
В кормовой части машины установлена лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлекать раненых или пострадавших из труднодоступных зон или из мест, находящихся под обстрелом противника.
Увеличенная высота десантного отсека обеспечивает размещение в машине раненых на носилках в два яруса.
Машина создана на базе МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный) в 2014-2015 годах.
По информации Ukrainian Military Pages, в течение 2016-2017 годов было закуплено 30 единиц МТ-ЛБ-С, в целом же контрактом предусмотрено приобретение для нужд Вооруженных Сил Украины 120 медицинских машин.
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