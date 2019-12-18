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ВСУ будут готовить к боям в городе: построят фейк-город с шахтой

ВСУ будут готовить к боям в городе: построят фейк-город с шахтой - Фото
Фото: armyinform.com.ua
18.12.2019, 15:05

Для этого построят учебный комплекс в виде города со всеми объектами: шахтой, торговым центром, гостиницей, СТО, банком и прочим

В Генштабе приняли решение, чтобы каждая бригада ВСУ прошла учения по ведению боя в условиях города. Об этом на брифинге в пресс-центре АрмияInform заявил начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ подполковник Владислав Пономарев.

Специальный учебный комплекс, по его словам, уже "в минимальном объеме" построен во Львовской области. В будущем это будет полноценный город со всеми объектами: шахтой, торговым центром, гостиницей, СТО, банком и другим.

В Генштабе приняли решение, чтобы каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности, после бригадных или командно-штабных учений еще две недели проходила подготовку по указанной программе.

В 2019 году учения прошли две батальонно-тактические группы. В следующем – должны пройти не менее восьми. Срок обучения одного подразделения - 2 недели.

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