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Причастного к гибели 10 спецназовцев готовят к обмену - адвокат

Причастного к гибели 10 спецназовцев готовят к обмену - адвокат - Фото
Фото: radiosvoboda.org
26.12.2019, 15:32

Родственники спецназовцев хотят, чтобы Николай Бутрименко был обменян на однополчан погибших

Обвиняемого в причастности к гибели украинских военных на Донбассе в 2014 году Николая Бутрименко суд выпустил из СИЗО под личное обязательство, его готовят к обмену. Об этом Радио Свобода сообщила адвокат потерпевших в этом деле Елена Яркина.

По данным свидетелей по его делу, Бутрименко в 2014 году сообщил боевикам об украинских спецназовцах у Снежного, после чего их обстреляли, 10 украинцев погибли. Также есть свидетельства, что Бутрименко непосредственно с оружием в руках участвовал в обстреле.

По словам адвоката, в обмене могут участвовать только те, кто находится на свободе (личное обязательство), а не под арестом, даже домашним.

Дело против Бутрименко не закрыто: он остается в статусе обвиняемого. Следующее заседание суда назначено на 15 января.

Яркина отметила, что ее подзащитные, родственники погибших спецназовцев, хотят, чтобы Бутрименко был обменян на Сергея Глондара и Александра Коринькова из 3-го полка спецназначения, которые сейчас находятся в плену боевиков.

23 декабря Украина договорилась на видеоконференции минской Трехсторонней контактной группы, что обмен пленными состоится до Нового года.

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Донбасс обмен спецназ николай бутрименко
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