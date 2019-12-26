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Зеленский подписал закон об оформлении документов в зоне ООС

Зеленский подписал закон об оформлении документов в зоне ООС - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
26.12.2019, 19:57

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон № 371-ІХ об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, в период проведения АТО/ООС. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/ООС, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции, по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы, осуществляющие свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/ООС.

Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО/ООС, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции, по фактическому месту жительства, пребывания лица.

Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, граждан, которые проживают или проживали в зоне проведения АТО/ООС, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Также сегодня Зеленский подписал законы о ликвидации "площадок Яценко" и о введении новой процедуры аренды госимущества.

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Владимир Зеленский Донбасс закон документы
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