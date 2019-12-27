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ОБСЕ сообщила о грузовиках боевиков на границе с Россией

ОБСЕ сообщила о грузовиках боевиков на границе с Россией - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
27.12.2019, 10:32

По данным ОБСЕ, за один час неподконтрольный участок украинско-российской границы пересекли 19 грузовиков террористов

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 18 тентованных грузовиков на неподконтрольном участке украинско-российской границы в районе временно оккупированной Успенки, что в 73 километрах к юго-востоку от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Находясь в пункте пропуска на границе около Успенки в течение одного часа, команда миссии видела, что в Украину въехали 30 автомобилей (восемь с украинскими номерными знаками, семь - с российскими и 15 с табличками террористической организации ДНР), один тентованный грузовик (с украинскими номерными знаками) и один автобус (с табличками "ДНР").

Из Украины выехали 22 автомобиля (три с украинскими номерными знаками, 10 - с российскими, один с неустановленными номерными знаками и восемь с табличками боевиков) и 18 тентованных грузовиков (12 с украинскими номерными знаками и шесть с табличками "ДНР").

  • 29 ноября в Мариновке (78 км к востоку от Донецка) миссия ОБСЕ впервые зафиксировала белый контейнер с двумя флагами (черно-сине-красного и красно-сине-красного цветов).

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