Загороднюк: Мы говорим о полном перемирии с 1 января

Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что армия готовится к возможному полному перемирию с 1 января и будет работать в этом направлении. Об этом он сказал на брифинге.

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать..." - сказал министр. По его словам, уже определены и обсуждаются в Трехсторонней контактной группе некие точки разведения, "где население может пересекать линию столкновения".

Вместе с там министр пока отказался озвучить название новых точек.

В сентябре Загороднюк заявил, что только присутствие сильных ВСУ может обеспечить стабильность в вопросе перемирия на Донбассе. Тогда же в другом интервью министр сказал, что разведение сил и средств на Донбассе будет происходить не по всей линии разграничения сразу, а участками, и при условии, что боевики будут делать то же самое.

Читайте также: Сайдик назвал последнее перемирие на Донбассе "самым действенным"