Загороднюк: Мы говорим о полном перемирии с 1 января

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что армия готовится к возможному полному перемирию с 1 января и будет работать в этом направлении. Об этом он сказал на брифинге.
"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать..." - сказал министр. По его словам, уже определены и обсуждаются в Трехсторонней контактной группе некие точки разведения, "где население может пересекать линию столкновения".
Вместе с там министр пока отказался озвучить название новых точек.
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