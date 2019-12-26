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Загороднюк: Мы говорим о полном перемирии с 1 января

Загороднюк: Мы говорим о полном перемирии с 1 января - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.12.2019, 17:00

По словам министра, точки разведения уже определены

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что армия готовится к возможному полному перемирию с 1 января и будет работать в этом направлении. Об этом он сказал на брифинге.

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать..." - сказал министр. По его словам, уже определены и обсуждаются в Трехсторонней контактной группе некие точки разведения, "где население может пересекать линию столкновения".

Вместе с там министр пока отказался озвучить название новых точек. 

  • В сентябре Загороднюк заявил, что только присутствие сильных ВСУ может обеспечить стабильность в вопросе перемирия на Донбассе. Тогда же в другом интервью министр сказал, что разведение сил и средств на Донбассе будет происходить не по всей линии разграничения сразу, а участками, и при условии, что боевики будут делать то же самое. 

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