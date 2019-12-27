Загороднюк: ВСУ перейдут на систему питания по каталогу

Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Кабмина)

С начала 2020 года все части Вооруженных Сил Украины перейдут на систему питания по каталогу, что даст возможность улучшить продовольственное обеспечение военных. Об этом на брифинге заявил министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба ведомства.

"Я подписал документ (25 декабря, - ред.) об объявлении конкурса на закупку питания по каталогу. На каталог переходят все части Вооруженных Сил Украины. То есть мы этот вопрос закрыли. Реформа питания будет касаться всех частей", - отметил Загороднюк.

В Минобороны подчеркивали, что переход на систему питания по каталогу является одной из ключевых реформ ВСУ. Система призвана повысить разнообразие питания военнослужащих и улучшить его качество, сообщает пресс-служба.