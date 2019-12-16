Реформа питания в армии разблокирована апелляционным судом

Разблокировано действие указа Министерства обороны о переводе воинских частей на новую систему питания. Такое решение принял Шестой апелляционный суд, сообщает пресс-служба ведомства.
Суд отменил решения ОАСК, согласно которым действие указа о реформе питания было приостановлено в качестве меры обеспечения по административному иску.
В Минобороны подчеркивают, что переход на систему питания по каталогу является одной из ключевых реформ ВСУ. Система призвана повысить разнообразие питания военнослужащих и улучшить его качество, сообщает пресс-служба.
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