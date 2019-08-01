Новая система питания в ВСУ: что может измениться - видео

В Министерстве обороны намерены отказаться от фирм-аутсорсеров и самостоятельно нанимать поваров для обеспечения питанием военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс- служба Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в Facebook.

"О преимуществах новой системы питания в ВСУ: рацион военнослужащих увеличен с 32 до 396 позиций, электронный каталог позволяет самостоятельно формировать меню, добавлены свежие фрукты, овощи, кофе, соки, кисломолочные продукты и кондитерские изделия. На 40% увеличена норма мяса. ВСУ отказывается от фирм-аутсорсеров и будет самостоятельно нанимать поваров", - отмечается в сообщении.

В Минобороны напомнили, что в течение 2017-2019 годов происходит внедрение системы продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания в Вооруженных Силах Украины.

"В соответствии с перечнем продуктов командир подразделения по желанию подчиненных может разнообразить рационы, исходя из определенной суточной стоимости питания на одного человека и необходимого количества калорий в зависимости от условий выполнения задач военной частью", - уточняется в пресс-службе.

При введении новой системы продовольственного обеспечения за основу взяли опыт организации питания миротворческих контингентов, в частности армий стран НАТО.

31 июля сообщалось, что Минобороны обжаловало решение суда о приостановке перехода военных частей на новую систему питания по каталогу продуктов.

19 июля в СБУ сообщили, что разоблачили схему поставок некачественных мясных консервов для военнослужащих.