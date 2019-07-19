СБУ: Чиновники закупили 180 тонн некачественных консервов для ВСУ

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ сообщили, что разоблачили схему поставок некачественных мясных консервов для военнослужащих Вооруженных сил, организованную должностными лицами ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, для формирования "неприкосновенного запаса продовольствия" ВСУ коммерческая фирма поставила почти 180 тонн мясных консервов общей стоимостью более 15 млн грн.

В СБУ говорят, что после установления непригодности поставленных консервов к употреблению чиновники ВСУ "вступили в сговор с предпринимателем для замены пищевой продукции на качественную".

В то же время непригодные для употребления консервы, согласно сообщению СБУ, чиновники планировали использовать для питания личного состава ВСУ, в частности в районе проведения операции объединенных сил.

Сейчас проходят следственные действия на территории военных частей ВСУ, в офисных и складских помещениях частных фирм.

Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Сегодня детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещениях компании Богдан Моторс, в том числе в спортивном клубе 5 элемент, совладельцем которых является пятый президент Петр Порошенко.

В бюро пояснили, что обыск проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ в 2015-2018 гг.