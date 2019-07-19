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19.07.2019, 11:52

НАБУ проводит обыск в спортклубе Порошенко

НАБУ проводит обыск в спортклубе Порошенко - Фото
НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ)

Обыск проводится в ходе расследования растраты госимущества должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ, говорят в бюро

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещениях компании Богдан Моторс, в том числе в спортивном клубе 5 элемент, совладельцем которых является пятый президент Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В бюро пояснили, что обыск проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ в 2015-2018 гг.

По мнению следствия, чиновники незаконно внесли в государственный оборонный заказа специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Расследование дела детективы НАБУ ведут с апреля 2018 года, отметили в бюро.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - говорится в сообщении.

26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена партии Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Глава ГБР Роман Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.

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Теги: 5 элемент, Петр Порошенко, набу, богдан моторс
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