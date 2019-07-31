Новая система питания ВСУ. Минобороны обжаловало решение ОАСК

Вадим Гордиенко (фото - mil.gov.ua)

Минобороны Украины обжаловало решение суда о приостановке перехода военных частей на новую систему питания по каталогу продуктов. Об этом на брифинге заявил начальник отдела юридического обеспечения материально-технического снабжения юридического департамента Вадим Гордиенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"29 июля на рассмотрение Окружного административного суда внесено мотивированное ходатайство Минобороны", - отметил Гордиенко.

Он уточнил, что в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины, ходатайство должно быть рассмотрено судом не позднее пяти дней со дня его поступления.

По состоянию на 30 июля дату рассмотрения ходатайства Минобороны не определили.

"Если суд не удовлетворит ходатайство, то юридическая служба военного ведомства будет предпринимать меры по апелляционному обжалованию постановления Окружного административного суда и защиты интересов Минобороны в указанном судебном деле", - подчеркнул Гордиенко, добавив, что подготовительное заседание назначено на 13 августа 2019 в Окружном административном суде Киева.

29 июля ОАСК получил ходатайство об отмене мер обеспечения иска Минобороны. Пресс-служба суда не дает конкретики и пишет лишь, что оно "будет рассмотрено в установленном действующим законодательством порядке".

Переход ВСУ на новую систему питания начался в прошлом году. До конца 2019-го планировалось перевести весь личный состав.

19 июля в СБУ сообщили, что разоблачили схему поставок некачественных мясных консервов для военнослужащих.