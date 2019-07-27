ОАСК остановил переход армии на новую систему питания

Фото: Facebook ГУ развития и сопровождения матобеспечения ВСУ

Окружной административный суд Киева признал недействительным приказ Министерства обороны, предусматривающий проведение реформы питания в ВСУ. Об этом Минобороны сообщает на официальном сайте.

Уточняется, что решение суда останавливает действие приказа Министерства обороны о переходе воинских частей ВСУ на систему продовольственного обеспечения по каталогу 2019 г. (N90 от 3 апреля).

Минобороны возмущено такими действиями.

"Приостановление действия приказа влечет за собой ряд последствий, в частности, стагнацию развития качества и уровня питания личного состава, дальнейшие возможности коррупционных проявлений в системе питания ВС Украины, возвращения к устаревшим и неэффективным подходов продовольственного обеспечения и ряда других негативных факторов", - указывает ведомство.

ВСУ начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в прошлом году. До конца этого года планировалось перевести весь личный состав.

Министерство обороны обжалует решение суда.

19 июля в СБУ сообщили, что разоблачили схему поставок некачественных мясных консервов для военнослужащих.

26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у Бирюкова. 9 июля ГБР обнародовало фрагменты записей телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов. В бюро утверждают, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию.

Позднее ГБР признало, что изъяло только одну партию бронежилетов и на основании "следственных действий" сделало вывод, что партия простреливается. Экспертизы по этим бронежилетам еще не было.