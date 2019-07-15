Экспертизы бронежилетов еще не было - Труба

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Государственное бюро расследований изъяло только одну партию бронежилетов и на основании следственных действий сделало вывод, что партия простреливается. Экспертизы по этим бронежилетам еще не было, заявил директор ГБР Роман Труба участникам акции "Гасимо непотріб, гасимо реванш!". Видео разговора с Трубой опубликовал Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра в Facebook.

"Это была не экспертиза, а следственное действие, которое предварительно подтвердило, что они простреливаются", - сказал Труба.

Он также сказал, что ГБР не блокировало закупку новых бронежилетов. На это ему возразили - один из участников акции напомнил, что ГБР изъяло документацию по бронежилетам вместе с образцами. Без образцов и эталонов не может быть закупки, подчеркнул он.

Труба сказал, что Минобороны и ГБР находятся в постоянном контакте и что бюро старается как можно быстрее возвращать те бронежилеты, которые уже проверило.

26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена парти Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Затем Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.

9 июля Госбюро расследований обнародовало фрагменты записей телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов. В ГБР утверждают, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию.

В Минобороны сказали, что аудиозапись сфабрикована.