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15.07.2019, 12:25

Под ГБР акция протеста: требуют уволить Трубу

Под ГБР акция протеста: требуют уволить Трубу - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представители общественных организаций устроили акцию протеста под офисом Госбюро расследований

Представители общественных организаций, в том числе Справа Громад, собрались у здания Государственного бюро расследований. Об этом Справа громад сообщает в Facebook.

Участники акции "Гасимо непотріб, гасимо реванш!" требуют отстранить директора БР Романа Трубу.

"Расследование контрнаступления ВСУ в 2014 году, открытие дела по факту передислокации трех кораблей ВМС Украины в Азовское море - это реванш на марше руками украинских правоохранительных органов по требованию одного из главных реваншистов - Андрея Портнова", - говорится на странице мероприятия в Facebook.

Участники акции протеста представились так: "Мы - военные запаса, добровольцы, волонтеры, общественные деятели и народные депутаты Украины". Они требуют прекратить расследования, инициированные ГБР по заявлениям Портнова (замглавы АП времен Виктора Януковича).

26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена партии Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Затем Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.

9 июля Госбюро расследований обнародовало фрагменты записей телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов. В ГБР утверждают, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию.

В Минобороны сказали, что аудиозапись сфабрикована.

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Теги: Роман Труба, протест, гбр, Андрей Портнов
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