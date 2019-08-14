Реформа питания в армии. Минобороны просит об отзыве иска в ОАСК

Украинские военные (Фото: 93-я ОМБр)

Министерство обороны в Окружном админсуде Киева просит об отзыве иска по отмене реформы питания в армии. Об этом по итогам вчерашнего заседания сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Во вторник состоялось подготовительное заседание в деле. На нем истец, аргументируя свой иск, заявил, что приказ Минобороны содержит признаки регуляторного акта. На что в МОУ это опровергли, заявив о непризнании исковых требований. И предоставили заключение регуляторной службы о том, что приказ о переходе на новую систему питания не содержит регуляторных норм. В ходе заседания отвечики просили привлечь регуляторную службу и Министерство юстиции в процесс в качестве третьих лиц, на что суд отказал. Но приобщил заключение госрегслужбы к материалам дела.

Минобороны подало суду отзыв на исковое заявление. Представитель истца в заседании заявил, что документ еще не получил. В результате подготовительное заседание было перенесено на 4 сентября.

В оборонном ведомстве акцентировали, что продолжительность судебного процесса может повлечь негативные последствия. В частности, стагнацию развития качества и уровня питания, возврат к старым подходам продуправления. Они, как утверждают в Минобороны, могут повлиять на развитие системы обеспечения Вооруженных сил, в том числе их подразделений в Донбассе.

В 2018 году ВСУ начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу. До конца этого года планировалось перевести весь личный состав.

В конце июля ОАСК принял решение о признании приказа о переходе на новую систему питания недействительным, Министерство обороны обжаловало это решение.

2 августа ОАСК подтвердил остановку реформы питания в армии.

Читайте также: Новая система питания в ВСУ: что может измениться - видео